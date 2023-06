Nicolas remporte Survivor Québec et ça ne se passe pas comme prévu

La finale tant attendue de Survivor Québec a été marquée par des rebondissements et des confrontations passionnantes. Après un conseil tendu, Karine a été éliminée et a rejoint le jury, laissant Kimberly, Christophe et Nicolas comme les finalistes de la première saison.

Les trois finalistes ont eu l'opportunité de se présenter devant le jury, qui avait pour mission de poser des questions sur les aspects sociaux, stratégiques et physiques du jeu. Joël a ouvert les débats en lançant un message inspirant, exhortant les finalistes à se montrer authentiques et à laisser tomber les manipulations et les mensonges.