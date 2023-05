Patrice Bélanger: Une photo remplie d'amour avec ses jumeaux et son amoureuse!

Sur l'image, on peut d'ailleurs voir les adorables Samuel et Olivier, ainsi que la conjointe de l'animateur, Marie-Claude.

«Récemment, on s'est donné le défi de faire une journée jeux de société en famille. On a tout sorti! On s'est permis de replonger dans ces univers qui nous ont fait décrocher, rire et passer du bon temps ensemble.

C'est fascinant comme la tentation de consulter les écrans demeure présente, foutue habitude devenue presque un réflexe… Mais qu'est-ce que ça a fait du bien de revenir à la base. J'ai même envie de dire, à l'essentiel!



Vous savez, j'aime ça les challenges! Je vous mets donc au défi d'embarquer dans le 24HdePAUSE le 28 mai prochain!

Allez vous inscrire sur www.pausetonecran.com ou le lien dans ma bio pour avoir la chance de gagner une des trois cartes cadeaux de 1000$ de chez Sports Experts!



Pas game de voir si vous allez ‘survivre’ à cette épreuve! 😉



Ah oui! Dans les commentaires, n’hésitez surtout pas à taguer des amis, à les mettre au défi, ou même à proposer des activités sans écran! On fait ça ensemble!», dévoile-t-il.

Une bien belle famille!

Rappelons que le 27 mai prochain, ça fera maintenant 17 ans que les amoureux sont mariés ensemble!