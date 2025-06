Panne majeure à Salut Bonjour: les auditeurs réagissent

«On a un souci technique qui fait qu'on n'est pas capable de diffuser l'émission pour l'instant. Soyez rassurés, tout le monde est là. On attend, comme vous. On prend un café, puis on a hâte de vous retrouver.»

Les commentaires sous la vidéo laissent croire que les bogues de diffusion arrivent souvent depuis le déménagement des studios de TVA.

Voici quelques commentaires:

«Ça arrive très souvent depuis le déménagement.»

«Hier il y avait plusieurs problèmes, la fin de certaines annonces y’a comme une seconde ou deux qui se répète…»

«Un pépin ce matin, la diffusion du mauvais épisode de la recrue hier, c’est une légère tendance depuis quelques temps chez TVA. Dommage!»