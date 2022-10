Olivier Martineau est en deuil: «J’ai le cœur en mille morceaux»

«J’ai le cœur en mille morceaux. En miettes.

Crisse que t’as été forte.

Mais même le plus grand nageur olympique s’épuise dans une piscine remplie de mélasse.

Cette osti de maladie. Tu sais quoi ?

C’est toi qui a gagné. Parce que t’es restée belle. Fière. Courageuse.

Jusqu’au bout.

Je t’aime maman, brille. ✨», dévoile-t-il via sa page Facebook.

On envoie nos plus sincères condoléances à Olivier et sa famille dans ce moment plus que douloureux.