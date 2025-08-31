Olivier Gervais-Courchesne se confie sur la maladie rare de sa fille

Début du contenu principal.
Olivier Gervais-Courchesne, qu’on retrouvera cet automne dans le rôle de l’inspecteur-chef Zachary Charbonneau dans la série Antigang, s’est ouvert comme rarement sur sa vie personnelle.
Au-delà de ses projets professionnels, le comédien a parlé avec beaucoup de sincérité de son rôle de père, des défis de sa famille face au syndrome de Roifman, une condition rare dont souffre sa fille cadette, Lola, ainsi que de son histoire d’amour avec sa conjointe et complice de longue date, la comédienne Maude Hébert.
Papa de deux jeunes filles, Olivier explique combien il est investi dans son quotidien familial, partageant toutes les tâches avec Maude. « Je cuisine, je fais des tresses, j’endors les filles », confie-t-il, tout en soulignant que leur couple fonctionne en équipe. L’acteur ne cache pas que les séjours de tournage loin de la maison exigent beaucoup de préparation, mais il peut compter sur la présence rassurante des grands-mères et la force de sa conjointe.
Son amour pour Maude ne date pas d’hier! Les deux se connaissent depuis la maternelle et, pour Olivier, l’intuition était claire: elle était la femme de sa vie. Leur complicité s’est d’ailleurs renforcée à travers leur passion commune pour le jeu, même si aujourd’hui, Maude œuvre davantage en coulisses comme productrice et recherchiste.
C’est avec émotion qu’il raconte le parcours médical de Lola, atteinte d’un syndrome génétique extrêmement rare.
«D’abord, je dois dire que je suis vraiment content que nous ayons eu un diagnostic, parce que ça aurait pu être très long. Finalement, nous avons pu identifier ce qu’a notre fille. C’est une affaire vraiment pointue et très rare, au point où ils auraient très bien pu ne jamais l'identifier. On peut chialer sur le système de santé comme on veut, mais on a eu des soins extraordinaires en néonatalité. Maude était enceinte quand nous avons su que notre enfant avait un retard de développement utérin. À un moment, nous étions à l’hôpital pour des examens, et on nous a dit qu’il fallait que le bébé sorte la journée même parce qu’elle ne grandissait plus dans le ventre de Maude. Elle était à terme, à 37 semaines, mais elle ne respirait pas. Elle a été transférée aux soins intensifs. Je savais que quelque chose n’allait pas et que ce n’était pas juste dû à sa naissance prématurée.», confie-t-il au 7 Jours.
La petite fille a reçu par malchance le gène défectueux de ses deux parents, ce qui entraîne une hypotonie (faible tonus musculaire) et un retard de croissance.
Son quotidien est marqué par de nombreux suivis à l’hôpital, mais aussi par des moments de grande tendresse. « Elle est tellement attachante, belle et drôle. Elle a toute une personnalité », dit Olivier, le sourire dans la voix. Il précise qu’il faudra attendre quelques années encore pour savoir si elle présentera une déficience intellectuelle, mais en attendant, la famille se concentre sur les progrès et les petits bonheurs du quotidien.
«C’est certain que c’est difficile à vivre au quotidien. En même temps, c’est notre réalité et on doit vivre avec. On se retrousse les manches, on y va un jour à la fois et, honnêtement, on a tellement un bon suivi à cet hôpital. C’est certain qu’au départ, 15 mois sans dormir, ç'a été difficile. Mais notre fille fait tellement de progrès. En plus, elle a un charisme fou! Cette petite a la qualité de l’oiseau blessé, et c’est complètement charmant. Est-ce qu’elle sera capable d’être autonome à 100%? On ne le sait pas. C’est un syndrome très rare, il n’y en a que six personnes dans le monde qui en souffrent.»
Malgré les épreuves, Olivier trouve son équilibre entre sa vie professionnelle et son rôle de père. Après avoir tourné à Anticosti (une expérience qu’il qualifie de magique), il s’apprête à revenir sur nos écrans avec des projets marquants. Et il laisse aussi entendre que la musique pourrait bientôt prendre une plus grande place dans sa vie, avec peut-être un ou deux albums à venir!
