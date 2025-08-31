Olivier Gervais-Courchesne se confie sur la maladie rare de sa fille

Le combat de Lola

C’est avec émotion qu’il raconte le parcours médical de Lola, atteinte d’un syndrome génétique extrêmement rare.

«D’abord, je dois dire que je suis vraiment content que nous ayons eu un diagnostic, parce que ça aurait pu être très long. Finalement, nous avons pu identifier ce qu’a notre fille. C’est une affaire vraiment pointue et très rare, au point où ils auraient très bien pu ne jamais l'identifier. On peut chialer sur le système de santé comme on veut, mais on a eu des soins extraordinaires en néonatalité. Maude était enceinte quand nous avons su que notre enfant avait un retard de développement utérin. À un moment, nous étions à l’hôpital pour des examens, et on nous a dit qu’il fallait que le bébé sorte la journée même parce qu’elle ne grandissait plus dans le ventre de Maude. Elle était à terme, à 37 semaines, mais elle ne respirait pas. Elle a été transférée aux soins intensifs. Je savais que quelque chose n’allait pas et que ce n’était pas juste dû à sa naissance prématurée.», confie-t-il au 7 Jours.

La petite fille a reçu par malchance le gène défectueux de ses deux parents, ce qui entraîne une hypotonie (faible tonus musculaire) et un retard de croissance.

Son quotidien est marqué par de nombreux suivis à l’hôpital, mais aussi par des moments de grande tendresse. « Elle est tellement attachante, belle et drôle. Elle a toute une personnalité », dit Olivier, le sourire dans la voix. Il précise qu’il faudra attendre quelques années encore pour savoir si elle présentera une déficience intellectuelle, mais en attendant, la famille se concentre sur les progrès et les petits bonheurs du quotidien.