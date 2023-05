Olivier Dion célèbre la sortie de son album en République dominicaine

Olivier Dion s'est confié sur l'importance de ce nouvel opus à ce moment précis de sa carrière :

« Cet album met en musique et en mots mes réflexions, mes compréhensions, mes aboutissements, mes doutes et mes remises en question. La musique fait partie intégrante de ma vie depuis mon plus jeune âge. J'ai eu un parcours peu commun, plutôt exceptionnel, qui m'a fait vivre des expériences hors normes sur deux continents très rapidement dans ma jeune carrière. Ces opportunités, ce travail que l'on pourrait qualifier parfois de "chance inouïe", m'ont permis de me développer de façon accélérée, souvent sous les projecteurs. Ces mêmes projecteurs qui m'ont propulsé et guidé à travers une tonne de sensations fortes m’ont également créé beaucoup de pression. Cette pression, mêlée à mes insécurités d'artiste, à mes remises en question, à mon sentiment parfois d'imposteur, à ma quête de sens inachevée, est le moteur de ce projet, de cet album, qui est le plus personnel de ma carrière.

En musique, j'ai envie d'exposer certaines de mes vulnérabilités les plus profondes, dans le but de connecter de manière sincère avec le public qui m'a suivi, sans peut-être me connaître réellement, depuis déjà 10 ans.

Avec cet album, je vise à déconstruire les préjugés, à rendre plus sensible et humaine l'image d'un artiste qui semble avoir tout pour plaire et tout pour être heureux. Je souhaite normaliser le sentiment d'être incompris, celui d'être perdu dans un monde qui est très axé sur la performance, la comparaison et le regard des autres. »