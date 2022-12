Voyez Olivier Dion et sa blonde vêtus de satin bleu à la première d’«Avatar» à Paris

Olivier Dion et sa blonde, Emy-Jade, ont fait tourner des têtes avec leur look de velours bleu sur le grandiose tapis rouge d’Avatar: The Way of Water. L'événement a lieu à Paris ce mardi.

Voyez les images dans la vidéo en en-tête.

Les tourtereaux ont effectivement visité Le Grand Rex pour la première française du film de James Cameron, et ils étaient magnifiquement coordonnés pour l’occasion: Emy-Jade et le beau chanteur Olivier Dion ont opté pour un ensemble de velours.

L’influenceuse portait un ensemble pantalon-blazer au sensuel décolleté avec un sac à main zébré et des escarpins scintillants. À son bras, son amoureux portait un pantalon du même tissu de velours turquoise, avec une chemise blanche et des espadrilles agencées.

Il faut dire qu’Olivier est particulièrement populaire en France. Les paparazzis étaient d’ailleurs fort intéressés à croquer son portrait, comme en témoigne des stories du chanteur!