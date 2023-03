Clémence et Mickaël d'OD Martinique annoncent leur rupture

Clémence a aussi abordé sa rupture sur son compte personnel:

«En passant, je voulais juste vous informer qu'entre Mickaël et moi, c'est terminé. J'ai vraiment beaucoup de respect pour cet être humain là, je l'adore et on a été de vraiment bons amis... On a commencé comme ça et on a voulu explorer si on avait un potentiel amoureux parce qu'on avait une super belle chimie. Finalement, notre chimie est vraiment amicale et pas amoureuse. On a donc décidé d'arrêter ça là! Mais, ça reste que c'est quelqu'un que j'apprécie, à qui je souhaite le meilleur.»

On souhaite le meilleur pour la suite à Clémence et Mickaël!