On a parlé avec Chad Michael Murray et il nous dit TOUT sur Sullivan's Crossing, saison 3!

Les gens qui regardent la série sont littéralement captivés, et ont TROP hâte de découvrir la nouvelle saison. Qu'est-ce qu'on serait surpris d'apprendre sur les coulisses du tournage?

«Je pense que ce que les gens aimeraient vraiment savoir, c'est que nous aimons vraiment faire la série! J’espère que ça se voit. C'est probablement en partie pour cela que la série gagne en popularité chaque année et chaque épisode, car on peut voir l'amour et la lumière qui s’en dégagent et le plaisir que chacun d'entre nous prend à y participer. Tu sais, toute la distribution est très soudée et nous aimons tous beaucoup travailler ensemble. Nous adorons travailler avec notre équipe de production. Nous adorons tourner en Nouvelle-Écosse. On a tellement d'avantages. En coulisses, on se lève le matin et on se dit: 'Yes, on va au boulot! C'est parti!'»