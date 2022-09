Voyez cette nouvelle photo de Katherine Levac et ses deux grands garçons à la maison

Katherine Levac illumine notre fil d'actualités, aujourd'hui!

La populaire humoriste rayonne sur une nouvelle photo avec ses deux garçons. La magnifique image a été partagée sur les réseaux sociaux par son amoureuse, Chloé Robichaud.

Sur le portrait en noir et blanc, on peut voir la maman et ses jumeaux à la maison.

Voici la publication en question :