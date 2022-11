Voici les nouveautés à voir sur Netflix de novembre

Falling For Christmas

C'est le grand retour de Lindsay Lohan à l'écran dans la comédie romantique de Noël Falling For Christmas. Disponible le 10 novembre.

Down to Earth 2

Zac Effron part à la découverte de l'Australie et de ses différentes cultures dans la 2e saison de Down to Earth. Disponble le 11 novembre.

I Wish You Would

Trevor Noah (The Daily Show) présente son spectacle d'humour I Wish You Would. Disponible le 22 novembre.

Wednesday

Wednesday Addams tenten de résoudre le mystère entourant sa famille. Disponible le 23 novembre.

The Noel Diary

Jacob Turner retourne dans la ville où il a grandi pour régler la succession de sa mère et trouve un journal intime à propos de son passé dans The Noel Diary. Disponible le 24 novembre.

Ghislaine Maxwell: Filthy Rich

Le documentaire Ghislaine Maxwell: Filthy Rich est basé notamment sur les récits des victimes de Jeffrey Epstein et de sa complice. Disponible le 25 novembre.

