Découvrez le nouveau projet de Claude Meunier

Voici le petit mot du groupe de chanteurs humoristiques partagé sur Instagram:

«La tournée Sold Out en rodage

Les lundis 22 et 29 janvier et 5 et 12 février

La Famille Denuy au grand complet ENFIN de retour sur scène dans le cadre de la série : Les Soirées à la Salle Claude-Léveillée de la Place des Arts!

🎟️ Billets en vente maintenant! placedesarts.com



La Famille Denuy est un band de "western progressé" apparue d’abord en 1976 avec les fabuleux frères "Noël et Janvier Denuy" à qui on doit l’interprétation magistrale de "C'est Noël".



Quarante-sept (47) ans plus tard arrive enfin la famille au grand complet avec Noël (Doyen) Denuy (Claude Meunier), Jean-Juillet Denuy (Jean-Sébastien Chouinard), Doctor Denuy (Jocelyn Tellier), Gaugau Denuy (Gautier Marinof), Croco Denuy (Pierre Fortin)... tous frères, pères ou cousins, difficile à dire finalement.

Vous avez des questions? Tant mieux...

Toutes nos réponses seront disponibles en 2024.»