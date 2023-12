Une performance mémorable de Claude Meunier rejaillit sur Instagram

Claude Meunier et Serge Thériault se livreront lors d'une rare entrevue.

Les deux complices se joindront à Stéphane Laporte à ICI PREMIÈRE pour un réveillon radiophonique pas comme les autres le 24 décembre prochain.

De Paul et Paul à La petite vie, en passant par Ding et Dong, les deux acteurs adorés du public reviendront sur les moments les plus marquants de leur carrière. On peut donc s'attendre à plusieurs confidences, des émotions et surtout, plusieurs rires!

