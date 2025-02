Découvrez le nouveau projet d'Anik Jean!

Anik Jean dévoile son tout dernier projet: Pilotes de brousse: le balado, une extension captivante de la série documentaire diffusée sur Télé-Québec. Ce nouveau balado plonge les auditeurs au cœur de cinq catastrophes aériennes marquantes du pilotage de brousse au Québec.

Si Anik Jean est bien connue pour sa carrière musicale et cinématographique, peu de gens savent qu’elle nourrit une passion profonde pour l’aviation depuis son enfance.

Un amour qui lui vient de sa famille: «Mon père a été pilote de brousse et mon oncle a été contrôleur aérien», confie-t-elle. «J’ai moi-même volé différents avions et je peux vous dire qu’il n’y a pas plus beau feeling qu’être dans les airs au-dessus du Québec.»