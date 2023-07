Noémie Yelle pose sans haut à la plage, en vacances en France

Illumi fait peau neuve!

Eh oui, la célèbre attraction lumineuse de Laval revient en force cet été avec sa fameuse féérie de lumières, en plus d'offrir pour la toute première fois les nouveaux parcours gonflables «Boing! Boing!» pour tous les âges! llumi a déroulé son tapis rouge (et ses mini-trampolines!) pour les personnalités et leur famille lors d'une soirée toute spéciale afin de venir tester le plus grand parcours gonflable du site qui sillonne sur près d’un kilomètre.

Sur le tapis rouge, on a croisé une foule de têtes connues telles: la Famille Groulx, Mirianne Brûlé, Martine, Maryse, Sango et Sylvain de Survivor Québec, Krystel Mongeau, Noémie Yelle, Élisabeth Rioux, Joffrey Charles, Rafaëlle Roy, Jean Airoldi, Jean-Michel Anctil, Luc Langevin, Ima, Jennifer Abel, David Lemieux et plusieurs autres.

Découvrez toutes les photos du tapis rouge!

