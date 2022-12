Noémie Yelle embrasse son amoureux passionnément et on craque!

Catherine Proulx-Lemay et Noémie Yelle ont réalisé tout un exploit ensemble! Les comédiennes étaient les portes-paroles de la 21e édition du Trophée Rose des sables, un rallye sportif 100% féminin.

Les complices otnt traversé ensemble le sud du Maroc et accompli 7 étapes sportives munies de leurs roadbooks et de leurs boussoles pour défier les lois de la conduite et de la navigation à travers ce défi solidaire.