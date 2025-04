Nick Carter poursuivi par une quatrième femme pour agression sexuelle

À l'époque, Penly avait 19 ans et entretenait des relations sexuelles consensuelles avec Carter lors de ses visites à Los Angeles. Cependant, la relation a pris une tournure sombre lors d’une visite en début 2005, lorsque Penly affirme avoir été agressée sexuellement dans l'appartement de Carter, malgré ses demandes répétées de s’arrêter. Selon la plainte, Carter aurait refusé de porter un préservatif alors que Penly l'y avait expressément demandé, et l’agression aurait eu lieu sur son lit.

Penly affirme également que Carter l’aurait infectée avec le papillomavirus humain (HPV), un virus connu pour causer le cancer du col de l'utérus. À l'été 2005, elle a testé positif à la chlamydia et à la gonorrhée, ainsi qu'à des cellules cancéreuses après une visite chez le médecin. Plus tard dans l'année, elle a été diagnostiquée avec un cancer du col de l'utérus de stade 2, nécessitant plusieurs traitements. Penly soutient que les conséquences émotionnelles, physiques et médicales de l’agression ont causé un traumatisme sévère.

Laura Penly réclame plus de 15 000 dollars en dommages-intérêts et demande un procès devant jury. Son avocate, Gianna N. Elliot, a souligné le courage que cela exige des survivantes pour se manifester dans une industrie aussi complexe, rappelant que cette affaire fait partie d'un schéma plus large d’abus perpétués par Nick Carter grâce à son pouvoir, sa célébrité et son statut. Dans sa déclaration, Elliot a mis en lumière la prévalence de l'exploitation sexuelle dans l'industrie musicale, espérant que cette poursuite offrirait justice à Penly et encouragerait d'autres victimes à prendre la parole.