Nathalie Simard plus féminine que jamais en robe nude vaporeuse

« Dans le cadre de cette journée du 8 mars, la Journée internationale des droits des femmes, voici quelques dates marquantes concernant notre évolution et la place que les femmes occupent maintenant dans notre société grâce à l’implication de grandes dames qui nous ont précédés:



✨ 1918 : Obtention du

droit de vote pour certaines femmes au Canada



✨ 1929 : Les femmes sont déclarées des

"personnes"



✨ 1981: Inscription du droit des femmes dans

la nouvelle Charte canadienne des droits et

libertés



✨ 1988 : Légalisation de l'avortement au Canada



✨ 2001: La Commission canadienne des droits de la personne se penche sur un système d'équité salariale



Je vous invite donc à toujours faire un pas de plus dans votre vie, afin de reprendre VOTRE POUVOIR!! Soyons fières de nous chères femmes!



Aujourd’hui c’est NOTRE journée!🤍



Mention spéciale à la très talentueuse photographe @getrudel, une femme d’une grande sensibilité et délicatesse qui fait un travail remarquable!



Ps. Je vous invite à écouter la magnifique chanson « Mesdames » de @grandcorpsmaladeoff aujourd’hui!❤️ »

On l'aime tellement! Merci à Nathalie Simard pour cette publication inspirante.