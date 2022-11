Nathalie Simard: voyez les photos de ce séjour en famille hors de l'ordinaire

Nathalie Simard a partagé de merveilleuses photos en nature ce week-end ses réseaux sociaux.

La chanteuse est récemment allée au Parc Oméga à Montebello en Outaouais en famille et les paysages font rêver. Sur les images, on peut voir la vedette nourrir les animaux et passer du temps de qualité avec sa fille Ève. Une expérience dont elles se souviendront longtemps!

Voici les images en question, à voir en utilisant la flèche blanche à droite au centre de la publication :