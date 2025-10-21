Revoyez cette performance d'Halloween iconique de Nathalie Simard!

Début du contenu principal.
Vous rappelez-vous de la chanson d'Halloween de Nathalie Simard?
Il s'agit d'une composition originale intitulée Histoire à dormir debout qui avait été créée pour l'émission Le Village de Nathalie.
La chanteuse et comédienne l'avait interprétée dans le cadre de l'épisode Le château hanté. Alors entourée de citrouilles, de fantômes, de vampires, de squelettes et de sorcières, Nathalie Simard nous avait offert une performance à la fois colorée et juste assez terrifiante.
À l'approche de l'Halloween, nous sommes partis à la recherche de ce moment de télévision savoureux des années 80... et on l'a retrouvé! Vous pouvez revoir la chanson Histoire à dormir debout de Nathalie Simard dans la vidéo YouTube ci-dessous, à écouter avec le son au maximum:
C'est savoureux!
On se demande si Nathalie Simard se souvient encore des paroles par coeur...
Rappelons que l'émission jeunesse a soufflé ses 40 bougies cette année. En effet, le tout premier épisode de l'émission Le Village de Nathalie a été diffusé le 1er septembre 1985.
Cette émission pour enfants a été diffusée de 1985 à 1988, d'abord à CFCM-TV à Québec puis sur le réseau TVA.
Nathalie Simard et sa bande attiraient près d'un million de téléspectateurs chaque semaine. Au total, plus de 100 chansons originales ont été créées pour la série jeunesse. Le Village de Nathalie s'est étiré sur 3 saisons en 116 épisodes.
Nathalie Simard lancera un nouvel album cet automne! La star québécoise a annoncé la grande nouvelle à ses fans plus tôt ce mois-ci.
Ce prochain disque sera bien différent des précédents. En effet, la chanteuse a eu envie de réaliser l'un de ses plus grands rêves professionnel: enregistrer un album country. Il s'intitulera Par les temps qui courent et sera lancé le 13 novembre prochain.
