Revoyez cette performance d'Halloween iconique de Nathalie Simard!

Vous rappelez-vous de la chanson d'Halloween de Nathalie Simard?

Il s'agit d'une composition originale intitulée Histoire à dormir debout qui avait été créée pour l'émission Le Village de Nathalie.

La chanteuse et comédienne l'avait interprétée dans le cadre de l'épisode Le château hanté. Alors entourée de citrouilles, de fantômes, de vampires, de squelettes et de sorcières, Nathalie Simard nous avait offert une performance à la fois colorée et juste assez terrifiante.

À l'approche de l'Halloween, nous sommes partis à la recherche de ce moment de télévision savoureux des années 80... et on l'a retrouvé! Vous pouvez revoir la chanson Histoire à dormir debout de Nathalie Simard dans la vidéo YouTube ci-dessous, à écouter avec le son au maximum: