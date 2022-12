Nathalie Simard dévoile une photo festive avec sa fille de 29 ans!

Tout comme nous, les vedettes ont profité de la belle température cet automne pour s'amuser avec leurs proches!

C'est entre autres le cas de Nathalie Simard et sa fille Ève, qui ont passé une magnifique journée en bateau. On a pu suivre une partie de leur superbe journée sur le compte Instagram de la chanteuse, qui affichait un look haut en couleur.

Les paysages sont magnifiques et le duo mère-fille rayonne de bonheur!

