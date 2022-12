Nathalie Simard et sa fille Ève: elles rayonnent sur ces photos

Nathalie Simard et sa fille Ève nous inspirent au quotidien et ont surtout une relation qu’on adore suivre à travers les réseaux sociaux.



Les deux femmes sont proches et complices et c’est palpable à travers leurs photos, dont plusieurs où elles rayonnent côte à côte. En voici quelques-unes. Découvrez les photos dans la vidéo en en-tête.



On commence avec celle-ci partagée récemment par la fière maman d’Ève. Nathalie Simard avait alors souligné son 29e anniversaire, lui rendant hommage dans un message plein d’amour!



On les retrouve ensuite au parc Omega où la mère et la fille ont dormi… avec les loups. Elles sont super cutes avec leur petite sangria, dans leurs pyjamas agencés!



C’est d’ailleurs durant ce séjour que les deux femmes de cœur ont pris la pose ensemble, souriant sous le chaud soleil d’automne. Elles brillent!



On a aussi un coup de cœur pour cette image partagée par Ève où elles partagent un moment de folie avec des carottes, prêtes à les offrir aux animaux.



Et on termine avec celle-ci qui date d’avant la coupe de cheveux de notre belle Nathalie : les deux belles blondes avaient posé ce printemps, souriant à la caméra, le regard plein d’amour!