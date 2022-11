Bonne nouvelle pour Nathalie Simard: un nouveau défi surprenant l’attend

« Je suis très heureuse de me joindre à la merveilleuse équipe de @countrypop1031 dès le 9 janvier!!!!😍😍😍

Me voici en compagnie de @stephanieveilletteofficiel qui vous accompagnera en avant-midi et moi, je serai avec vous en après-midi! 🎙

Avez-vous hâte autant que moi? »

On est tellement contents pour elle!

Nathalie Simard avait déjà animé sur les ondes de Country Pop en 2021.

À ce moment, la star était à l'antenne de la radio de Shawinigan. Elle sera cette fois-ci à Louiseville.