Voyez Nathalie Simard en fabuleuse sorcière à talons vertigineux!

Nathalie Simard a enfilé un costume magnifique et audacieux, se glissant dans la peau d’une sorcière le temps d’une soirée.

Voyez les images dans la vidéo en en-tête.

C’est pour le tournage de Ça finit bien la semaine que la chanteuse qu’on adore a revêtu ces accessoires qu’on associe tout de suite à l’archétype de la sorcière.

Grande robe bourgogne, crinoline noire, ceinture à la taille, chapeau pointu… et des talons vertigineux! On se croirait dans Abracadabra, mais dans une version fashion qui lui va super bien! Elle a d’ailleurs présenté son look complet, expliquant le choix de ses souliers.

Ça donne envie de ressortir ce classique de l’Halloween qu’est le costume de sorcière. On voit bien que c’est possible de lui donner une twist étonnamment actuelle!