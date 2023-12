Nathalie Simard s’est blessée et son coiffeur vient à sa rescousse

Nathalie Simard s'est récemment blessée et au lieu de se déplacer chez le coiffeur, il s'est présenté chez elle à son grand bonheur!

Notre chanteuse adorée s'est claqué un muscle et ne pouvait malheureusement pas se déplacer alors c'est son ami le coiffeur lui-même qui est venu à elle, un séchoir et une brosse à la main. C'est dans ce qui semble être sa salle à manger, assise bien confortablement que Nathalie Simard à eu droit à un beau brushing de son ami Michel. Elle a pris le temps de le remercier et de spécifier qu'elle est bien entourée. On a pu voir le résultat à la toute fin. Toujours magnifique!

On lui souhaite un prompt rétablissement !

