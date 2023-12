Nathalie Simard à Belle et Bum: voyez un extrait de sa performance en primeur

Nathalie Simard la chanteuse adorée de tous les québécois.es sera présente à Bell et Bum et sa performance ne laissera personne indifférent.

Voir les images dans la vidéo en en-tête.

En effet, on a eu droit à une petite vidéo de l'artiste sur la grande scène de Belle et Bum qui ne nous donne pas envie de manquer l'émission du 24 décembre prochain. L'ancienne participante de Sortez-moi d'ici fera partie du spécial Noël de l'émission musicale animée par Normand Brathwaite et nous bercera avec sa grande voix sur l'air de « L'amour a pris son temps », chanson thème du film La guerre des tuques.

Belle et Bum nous réserve toujours de belles surprises et on peut encore s'y attendre pour le spécial Noël qui risque d'être haut en couleurs et en émotions.

