Nathalie Simard lumineuse comme jamais dans un bikini jaune soleil

Nathalie Simard a mis du soleil et de la chaleur dans notre fil d'actualités en ce début mars avec une superbe photo d'elle en maillot!

Ce portrait a été capturé lors d'un tournage dans le sud.

Sur l'image, Nathalie Simard montre son plus beau sourire et regarde droit dans l'objectif. Vêtue d'un maillot jaune fleuri avec une fleur du même ton dans ses cheveux mouillés, la star est plus lumineuse que jamais! Voici la photo en question :