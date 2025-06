Nathalie Mallette et sa fille brillent dans ce grand projet familial

Nathalie Mallette fait de rares confidences sur sa maternité

Elle a aussi confié à Mélanie qu'elle avait longtemps repoussée le rôle de maman, même si c'est le beau qu'elle a joué dans la vie.

«Je me demandais si j'avais les outils nécessaires pour être une bonne mère. Je me demandais même si j'allais aimer ça, être mère. Je ne le savais pas. Je n'avais pas d'exemple. C'était assez abstrait pour moi. C'est pas mal la plus belle affaire que j'ai eue dans ma vie. Je pense que c'est ce que j'aime le plus au monde. C'est être la mère de Jeanne.»

