Mixmania : 20 ans plus tard, une première bande-annonce nostalgique!

Parmi les Mix qui participent au documentaire, il y a Julie St-Pierre, Ariane Laniel, Annabelle Oliva, Frank Hudon, Emmanuel McEwan et Pierre-Luc Blais, tous de la première saison de l'émission, ainsi que Claudia Bouvette (Mixmania 2), Tommy Tremblay (Mixmania 2), William Cloutier (Mixmania 3), Amélie St-Onge (Mixmania 3) et Réginald Bellamy (Mixmania 4).

De plus, les fans depuis 20 ans Katherine Levac et Marie-Lyne Joncas s’invitent au conventum pour parler de ce phénomène qui a marqué leur jeunesse. Plusieurs autres intervenants participent au documentaire tel que le producteur Nick Carbone, les journalistes Chantal Guy et Nabi-Alexandre Chartier ainsi que des membres de la production de l’époque remontent dans leurs souvenirs pour parler de cette saga télévisuelle marquante.