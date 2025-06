Mitsou fait tourner toutes les têtes sur le tapis rouge du Ritz-Carlton

Et si vous ne l’avez pas encore vue dans sa plus récente série, c’est le moment parfait pour rattraper ça! Dans 3 soeurs et un chalet, Mitsou, Abeille et Noémie Gélinas rénovent le chalet familial qu’elles ont hérité de leur père, Alain Gélinas. Une série touchante, disponible en rafale sur Crave, où les trois sœurs, épaulées par la designer Émilie Cerretti et l’entrepreneur Patrick Mathon, transforment ce lieu chargé de souvenirs en un espace à leur image! Situé au bord d’un lac dans les Laurentides, le chalet devient peu à peu un lieu de guérison, de mémoire… et de renouveau!

Vous aimerez aussi: