Mitsou reçoit de la grande visite avant de monter sur scène

Mitsou a reçu de la belle visite, cette semaine, juste avant de monter sur scène aux côtés de Pierre Lapointe!

Rappelons que la star québécoise accompagne ce dernier dans son spectacle Chansons hivernales un peu partout à travers la province.

Dans une publication sur ses réseaux sociaux, Mitsou pose avec son cousin, sa cousine et ses filles ainsi que sa tante! Toute la famille a fait un aller-retour pour la voir chanter au Grand Théâtre de Québec.

« Mon cousin, ma cousine, ses filles et ma tante ont fait un allez-retour pour me voir chanter à Québec! Ils retournent à Trois-Pistoles et à Sherbrooke ce soir. Ça n’a pas de prix! En plus, même si j’ai une laryngite, ils vont me dire que ma voix était quand-même super!! »