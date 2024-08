Mitsou sort son look le plus étincelant et enflamme la scène du Parc olympique

C'est sur le compte Instagram de Mitsou qu'on a pu voir la chanteuse accompagnée de Laurence Nerbonne et Pascal Morrissette dans une grande salle de répétition. Ils se préparaient pour le grand spectacle, Moins loin que St-Tite, qui a eu lieu au Quartier des spectacles de Montréal le vendredi 26 juillet dernier.

Dans une des vidéos, on peut voir Pascal enseigner aux deux chanteuses une danse en ligne, et ça n'a pas l'air si facile que ça. On a aussi pu voir une Mitsou pratiquer sa plus que populaire chanson Bye Bye Mon Cowboy.

Voir les images.

