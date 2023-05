Mitsou livre un dernier aurevoir touchant à l'arrière grand-mère de ses filles

« Elle aurait eu 103 ans dans une semaine, mais nous ne pourrons la célébrer comme nous aurions aimé. L’arrière grand-mère de mes filles, Claire Grimard Zephirin, nous a quitté.



Elle a inspiré son premier souffle au Cap-Haïtien et son dernier à l’hôpital Neurologique aux pieds du Mont-Royal.



Claire incarnait la vivacité d’esprit, la discretion et la beauté : la sienne et celle qu’elle reconnaissait chez les autres.



J’écris ce petit mot après ses émouvantes funérailles, mais je dépose ici le souvenir de notre dernière sortie ensemble, pour rencontrer les designers Viktor Horsting et Rolf Snoeren de @viktorandrolf dont elle adorait le parfum.



En souhaitant à tous ceux qui ont perdu leur maman ou grand-maman récemment, une fête des mères pas trop douloureuse.



xxx »

On envoie toutes nos pensées positives à Mitsou et sa famille pendant cette épreuve difficile.