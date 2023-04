«Il ne nous quitte plus depuis»: Mirianne Brûlé a une merveilleuse surprise

Dans une story Instagram partagée avant la grande annonce, on peut voir Mirianne en train de nettoyer sa maison quand son chat orange surgit soudainement et court vers elle. Les abonnés de la comédienne ont alors posé la question fatidique : le chat est-il de retour chez lui ? Et la réponse est un grand OUI !

La semaine dernière, Mirianne avait partagé une magnifique publication Instagram en hommage à son ami poilu perdu. Elle a raconté comment elle aimait passer du temps avec son chat, comment il aimait se blottir sur elle et comment il était affectueux.