Mirianne Brûlé et sa petite famille sont en deuil

Malheureusement, le chat de Mirianne et sa famille manque à l’appel, et plus le temps passe, plus cette dernière perd espoir de le voir revenir à la maison.

Dans une publication déposée sur Instagram, Mirianne Brûlé a expliqué la situation, ajoutant une vidéo souvenir du petit chat orange depuis sa jeunesse.

La comédienne a aussi confié que d’avoir un chat qui vit en liberté dans la jungle du Costa Rica, ça comprend ses risques, mais qu’elle ne s’imaginait pas le perdre si tôt.

Elle a ensuite rendu hommage à cet ami, racontant qu’il était le plus colleux, doux et affectueux des chats et qu’il lui manquait.

Tout au long de la semaine, Mirianne Brûlé a d'ailleurs tenu ses abonnés au courant, leur donnant des nouvelles des recherches qui n’ont malheureusement pas porté fruit. La comédienne a tout essayé les trucs possibles pour tenter de le faire revenir à la maison…

On comprend tout à fait la peine que vit Mirianne Brûlé, sa fille et son chum. On envoie d’ailleurs beaucoup d’amour, de douceur et de courage à la famille!

