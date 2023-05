Miley Cyrus se dévoile dans un maillot plus échancré que jamais et elle est fabuleuse

Fini les tournées à travers le monde

En entrevue avec la publication, Miley Cyrus affirme qu'elle ne repartira peut-être plus jamais en tournée à travers le monde. Une révélation qui a surpris ses milliers de fans, qui espéraient la revoir bientôt sur scène avec les nouvelles chansons de son plus récent album Endless Summer Vacation.

« Après ma dernière tournée en 2014, je me suis posé la question. Et je ne peux pas. Non seulement « ne peut pas », parce que je ne peux pas, mais aussi parce que c'est mon désir. Est-ce que je veux vivre ma vie pour mon plaisir ou l'épanouissement des autres? Chanter pour des centaines de milliers de personnes n'est pas vraiment ce que j'aime. Il n'y a pas de lien. Il n'y a pas de sécurité. »