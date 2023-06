Mike Ward raconte avoir reçu des menaces de mort il y a 20 ans... d'un ami!

On découvrira notamment le record du commentaire le plus méchant sur lui et le record de son plus gros cachet corpo. La question la plus inusitée de Marie-Lyne sera toutefois celle sur le record du message de répondeur le plus bizarre qu’il a reçu!

Mike lui expliquera qu’il a reçu ce message étrange au début de sa carrière durant la veille d’un jour de l’an. En écoutant son répondeur, il avait entendu: «Haha Mike Ward, je sais où tu habites. Je vais te tuer haha, Mike Ward, je vais te tuer…» et la personne avait terminé son message en disant l’adresse de l’humoriste.