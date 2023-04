Mike Ward annonce une formidable nouvelle aux fans de Sous écoute

Mike Ward annonce un formidable nouvelle : il part en tournée avec son balado Sous écoute!

Comme vous le savez peut-être, ce podcast est le plus populaire du Québec. Et l'an dernier, l'humoriste a fracassé le record Guinness du balado enregistré devant le plus grand nombre de gens. 21 131 personnes étaient présentes à l'enregistrement de Sous écoute!

On est donc certains que les billets pour assister aux différentes dates de la tournée s'envoleront à une vitesse folle. Voici la publication de Mike Ward indiquant où et quand le public pourra vivre un enregistrement de Sous écoute :