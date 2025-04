Michelle Trachtenberg: La cause de son décès à 39 ans enfin dévoilée

La disparition soudaine de Michelle Trachtenberg, survenue le 26 février dernier, avait ému (et surpris!) de nombreux fans à travers le monde.

Connue pour ses rôles marquants dans Gossip Girl et Buffy contre les vampires, l’actrice s’est éteinte à seulement 39 ans, dans un appartement de New York. Aujourd’hui, on en sait enfin un peu plus sur les circonstances de sa mort...

Le bureau du médecin légiste de New York a confirmé que l'actrice est décédée de complications liées au diabète. Sa mort a été classée comme naturelle. Cette conclusion a été rendue après l’analyse des résultats toxicologiques, sans qu’une autopsie n’ait été pratiquée, à la demande de sa famille.