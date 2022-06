Michelle Obama partage sa nouvelle chanson préférée et on adore!

« La Reine @Beyonce frappe encore! "Break My Soul" est la chanson dont nous avons tous besoin en ce moment, et je ne peux m'empêcher de danser et de chanter en l'écoutant. J'ai trop hâte d'entendre l'album ! 💃🏿 »

Il faut préciser que ce message, accompagné de la photo de Beyoncé, a été partagé avec les 50 millions d'abonnés de Michelle Obama.

Et comme on sait que vous avez maintenant envie d'entendre l'extrait en question, voici la chanson Break My Soul (à écouter avec le volume au maximum) :