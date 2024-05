«Ça n’avait pas de sens»: Michel Courtemanche raconte sa descente aux enfers

Au cours de cette période, les soirées décadentes étaient monnaie courante pour Courtemanche. Il se remémore des moments où il enchaînait les consommations d'alcool, de drogues, de pilules, et de cocaïne, perdant peu à peu contact avec la réalité.

Il décrit une soirée où il a consommé une quantité phénoménale de drogues, se retrouvant dans un état second.

«Ça n’avait pas de sens. J’étais sur Saint-Laurent, je bois un shooter, du vin, du champagne etc. Je sors de dehors, mon chum fume un joint avec de la poudre dedans [alors j’en prend]. Je me ramasse dans un after-party, je prends une pilule, puis une ligne, puis une autre pilule...À la fin de soirée je n’étais plus là»