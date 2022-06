Michel Charette: de rares confidences sur sa vie familiale

Michel Charette a fait de rares confidences sur sa vie de famille, cette semaine en entrevue!

Le célèbre comédien adore parler de sport et de son métier avec les médias et sur les réseaux sociaux, mais il reste habituellement plus discret sur sa vie privée.

Cette fois-ci, Michel Charette s'est ouvert sur son quotidien avec sa conjointe, Marie-Claude, avec qui il est en couple depuis bientôt 20 ans.

Cette dernière est récemment retournée sur les bancs d'école, et leur routine a dû être adaptée à cette nouvelle réalité.