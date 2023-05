Les dernières nouvelles sur Michel Barrette

Le parcours professionnel de Michel Barrette

Parmi les succès les plus illustres de Michel Barrette, on compte l'album du temps des fêtes à succès Le temps d'une dinde, ainsi que son personnage Roland Hi!Ha! Tremblay.

Au fil des années, on a pu voir le comédien au cinéma (Coyote, Les Boys) et à la télévision (Scoop , Paparazzi, Km/h, Les Simone). Michel Barrette est aussi animateur radio et télé, ainsi que chroniqueur automobile.

Lieu et date de naissance

Chicoutimi, le 26 avril 1957

Les membres de sa famille

Michel Barrette a quatre enfants: Olivier (1984), Martin (1990), Nicolas (1992) et Jonathan (2006).

Le comédien est devenu grand-papa en mars 2019, alors que son fils Martin et sa conjointe ont accueilli la petite Julia.

La conjointe de Michel Barrette se nomme Maude Tremblay.