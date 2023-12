Mia d'OD Andalousie publie une première photo avec Simon depuis leur victoire

Simon et Mia, le couple inattendu qui a remporté la saison d'Occupation Double Andalousie, nous ont accordé une entrevue exclusive pour discuter de leur incroyable parcours, de leur surprise en devenant les gagnants, et de ce que l'avenir leur réserve.

Simon et Mia, un couple qui ne s'attendait pas du tout à remporter le grand prix, ont exprimé leur étonnement lors de notre conversation. Simon a expliqué : « On ne pensait pas du tout qu'on était les favoris, ça c'est sûr et certain. »

