En chicane avec Anna Wintour, Naomi Campbell serait bannie du Met Gala

À noter qu'au moment d'écrire ces lignes, le tapis rouge n'est pas commencé. Tout reste à donc confirmer. D'ici là, on vous résume ce qui se serait passé entre la mannequin et la présidente du Met Gala selon le In Style Magazine.

Anna Wintour devait remettre le prix de Fashion Icon Award à Naomi Campbell au gala Harlem's Fashion Row l'automne dernier.

Au moment de monter sur scène, la rédactrice en chef du Vogue a appris que la top-modèle n'était même pas arrivée à la cérémonie. Elle a donc blagué en disant que Naomi Campbell était souvent en retard. Lorsque cette dernière est finalement arrivée, Anna Wintour avait déjà quitté le gala. Naomi Campbell aurait alors dit que de toute façon, elle préférait recevoir le prix des mains d'une autre personne.

Si ces blagues semblent anodines, on vous rappelle que ces deux vedettes sont connues pour leur tempérament bouillant et leur façon de retrancher facilement des gens de leur entourage. Une histoire à suivre!