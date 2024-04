La mère de Marie-Josée Gauvin vole la vedette en ondes

On a donc eu la chance d'écouter ce fameux message hilarant dans lequel Édith explique qu'elle n'est pas une «deux de pique» et qu'elle sait comment envoyer des messages vocaux en utilisant le petit micro. Elle en a profité pour remercier la gang et demander à Mario de rajouter de la musique ainsi que des effets derrière sa voix. Ce qui a été fait.



On a adoré voir Marie-Josée Gauvin dans cet état et manifestement, nous ne sommes pas les seuls puisque Patrice Bélanger et Pierre-François Legendre ont beaucoup rigolé!

Pour d'autres moments comme ceux-ci, ça se passe tous les matins de semaine au 107.3 Rouge.



