Mélissa Désormeaux-Poulin rejoint Christine Beaulieu dans cette excellente série!

Christine Beaulieu, François Papineau, Olivier Gervais-Courchesne, Marie-Chantal Perron, Henri Picard, Marianne Verville, Anglesh Major, Ludivine Reding, Éric Robidoux, Noémie Leduc-Vaudry, Madeleine Sarr, Anthony Therrien, Linda Sorgini et Frédéric Pierre reprendront leurs rôles respectifs.

Voici le synopsis de l'ultime saison de Cerebrum:

Le Dr Henri Lacombe (François Papineau) est officiellement profileur criminel pour l’équipe de Simone Vallier (Christine Beaulieu) et Danno Boulianne (Olivier Gervais-Courchesne), tout en poursuivant sa pratique comme psychiatre à l’Institut national de santé mentale. Simone, dévastée par la mort violente de son amoureuse, a repris le travail après un temps d’arrêt. Mais revient-elle trop tôt?

Une enquête prenante mobilise Simone, Danno et Henri, alors que des médecins sont assassinés de façon brutale et particulière. L’assassin tue ses victimes en s’inspirant des erreurs médicales pour lesquelles ces derniers ont été innocentés. Une menace réelle plane sur quelques médecins et amène nos enquêteurs à questionner Jacqueline Laurent (Mélissa Désormeaux-Poulin), avocate criminaliste qui a défendu certaines des victimes.

À voir sur l'Extra d'ICI Tou.tv l'été prochain et quelque part dans la grille 2024-2025 d’ICI TÉLÉ.