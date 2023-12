Rare photo de couple pour Mélissa Désormeaux-Poulin et son amoureux

En utilisant la petite flèche blanche, à droite au centre de la publication, vous pourrez voir un adorable gâteau en forme de coeur. L'inscription en glaçage va comme suit: «Je t'aime plus que les pâtes et le gâteau». On craque!

Le 20 décembre marque l'anniversaire du couple. Mélissa Désormeaux et Jonathan célèbrent aujourd'hui leurs 27 années d'amour!

Ils sont parents de deux filles, Léa et Florence. On leur souhaite un merveilleux anniversaire et un temps des Fêtes rempli de magie!