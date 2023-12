Au tour de Mélanie Maynard d’adapter l’accessoire de la saison

Mélanie Maynard a partagé sur ses réseaux sociaux une excellente idée cadeau pour Noël qui s'en vient à grands pas et elle n'est pas la seule à en parler!

Voir les images dans la vidéo en en-tête.

En effet, la comédienne a fait l'éloge d'un jeté qui a le pouvoir d'offrir un moment de douceur et d'aider plus de 300 000 jeunes qui vivent avec des enjeux de santé mentale et le spectre de l'autisme. C'est une excellente idée cadeau qui se retrouve d'ailleurs sous son sapin, prête à être offerte. Cette initiative vient de Chantal Lacroix et elle aussi en parle sur son compte Instagram. L'animatrice a d'ailleurs partagé une photo des amoureux Guillaume Lemay-Thivierge et Émily Bégin enroulés dans leur couverture « Moment de douceur ». C'est un signe qu'il faut se la procurer!

