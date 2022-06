France d'Amour et Luc Dionne réunis... au parlement!

« Hier je suis allée à Ottawa pour défendre mes amis #musiciens #musiciennes #chanteurs #chanteuses devant les instances gouvernementales en rapport avec le #droitdauteur. Au côté de Luc Dionne et autres personnalités fabuleuses, nous avons exprimé nos sentiments quant aux injustices et à la négligence du Gouvernement concernant nos droits fondamentaux. Évidemment c’est une cause qui ne les intéresse pas trop ( pas sexy) ( #lesartistes #🙄️ ) mais il faut continuer car il y a des injustices, des discriminations et tant à faire. Merci à la @coalitioncdec pour l’initiative, c’est rassurant de voir qu’il y a encore des gens qui y croient #respect @artistimtl #droitdinterprètes #droitsvoisins », peut-on lire avec la photo de France D'Amour devant le parlement d'Ottawa.

La publication a été applaudie par les nombreux abonnés de la star québécoise.

On lui lève notre chapeau, nous aussi!